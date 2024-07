Milan, spunta un nome a sorpresa per il centrocampo | La situazione

L’inserimento del Manchester City e West Ham per Fofana, ha fatto schizzare la valutazione del Monaco a 35 milioni, il doppio della cifra a cui il Milan era convinta di chiudere per il francese, che non è più un opzione per la formazione meneghina che ha deciso di virare su altri nomi come Manu Konè e Johnny Cardoso, ma per i bookmakers in pole ci sarebbe un nome a sorpresa.

Milan, è Verratti il nuovo nome per il centrocampo

Per i bookmakers, il prossimo centrocampista titolare del Milan non dovrebbe essere né il francese del Monchengladbach né il mediano del Betis, ma uno dei vecchi fulcri del gioco della Nazionale Italiana, Marco Verratti, che attualmente milita all’Al Arabi in Qatar ma vorrebbe tornare in Europa nel calcio che conta.

A facilitare l’arrivo a Milano dell’ex PSG potrebbe essere Zlatan Ibrahimovic, che ha ottimi rapporti con il giocatore, e potrebbe, come con Morata, avere un ruolo fondamentale nella trattativa indirizzandola nel verso giusto.