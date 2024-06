Ag. Immobile: “Ciro è molto legato alla Nazionale. Resterà alla Lazio fino al 2026”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Alessandro Moggi, procuratore di Immobile, è tornato a parlare del futuro del calciatore napoletano. “Mi aspetto che facciano tutti bene nelle loro competizioni: Mateo Retegui, che agli Europei giocherà come tutti pensiamo nella prossima partita, Nico Gonzalez in Copa America. Immobile purtroppo la vive da spettatore, da tifoso, perché è molto legato alla Nazionale”.

Ag. Immobile: “Ha ancora due anni di contratto”

E poi ancora: “Immobile ha un contratto ancora di due anni, come detto a più riprese è estremamente attaccato alla Lazio; il club ha dimostrato di essere molto attaccato a Ciro, rifiutando le tante offerte ricevute dalla Cina, dall’Italia, dall’Europa e dall’Arabia Saudita: è un matrimonio che durerà sicuramente fino alla scadenza del contratto, il 2026. Il mercato può nascondere insidie e imprevisti, ma andremo in fondo fino alla scadenza del contratto, per quello che è l’amore che lega Ciro alla Lazio”.