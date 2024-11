Milan, in arrivo un’altra pretendente per Belahyane: rossoneri avvisati

Negli ultimi giorni, come riportato da “Milannews.it”, al Milan è stato accostato il nome di Reda Belahyane e, viste le sue qualità, questo giocatore potrebbe essere perfetto per Paulo Fonseca, considerando anche che sarebbe un sostituto di livello per Fofana e Reijnders.

Milan, Belahyane vicino all’Inter ?

Tuttavia, il Milan non è l’unica squadra a seguire le orme di Belahyane, non solo in Europa ma soprattutto in Italia. Il “Corriere dello Sport” ha esordito questa mattina titolando “Inter sul nuovo Calha”, riferendosi proprio al centrocampista marocchino e scrivendo che Ausilio punta fermamente sul giocatore che domani sarà l’osservato speciale a Verona, durante Hellas-Inter.