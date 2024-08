Milan, infortunio Morata: Fonseca pronto a sostituirlo con Jovic o Leao | Le ultime

Leao falso nueve? L'ultima idea di Fonseca in vista del Parma

L’infortunio di Alvaro Morata è stato inaspettato per il Milan. Paulo Fonseca, ora ha il compito di concentrarsi su come sostituire lo spagnolo, che salterà sicuramente il Parma e molto probabilmente la Lazio, oltre al suo impegno in Nazionale.

Milan, il piano di Fonseca per sostituire Morata

L’obiettivo dei rossoneri è riavere Morata per il derby contro l’Inter del 22 settembre. Inoltre, secondo “Tuttosport”, Luka Jovic rimarrebbe il favorito per sostituire lo spagnolo, ma dovremmo prestare attenzione anche a Rafael Leao come “falso nueve”. Fonseca, però, potrebbe decidere di promuovere Francesco Camarda, molto apprezzato dai tifosi, anche se questa soluzione sarebbe l’ultima.