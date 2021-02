Nella giornata di ieri l’attaccante è stato ascoltato per i fatti che lo hanno visto coinvolto con Lukaku nel derby di Coppa Italia

Dopo aver ascoltato l’arbitro Valeri, la Procura della FIGC ha ascoltato anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, come riferito da La Gazzetta dello Sport, ha esposto la sua versione dei fatti sull’accaduto. Adesso resta il solo Romelu Lukaku da ascoltare e poi si potranno aprire diversi scenari.

Per il quotidiano, in caso di archiviazione, la questione verrebbe immediatamente chiusa. L’altra ipotesi, invece, permetterebbe di avere a disposizione altri 15 giorni per la difesa o per chiedere il patteggiamento. In caso di mancato accordo sulla sanzione scatterà il deferimento e il processo sportivo. Come riferito da pianetamilan, la probabilità che Ibrahimovic venga squalificato per razzismo è molto alta. Lo svedese rischia 10 giornate di squalifica (in Coppa Italia) oppure una squalifica a tempo. In caso di “condotta gravemente antisportiva” se la caverebbe con soli due turni di stop.