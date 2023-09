Alessio Romagnoli è in dubbio per la sfida di sabato contro il Milan. Il difensore biancoceleste, come riportato da Sky Sport, dopo la gara di ieri contro il Torino(vinta dai biancocelesti) avrebbe sentito un leggero fastidio, portato avanti nei giorni scorsi, ecco perchè la sceltaa di Sarri di puntare su Patric. Il calciatore della Lazio sarà valutato quindi nelle prossime ore visto che la sfida di San Siro sarà tra poco più di 48 ore.