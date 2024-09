Milan-Liverpool, probabili formazioni e dove vederla

Dopo la bella vittoria contro il Venezia, il Milan vuole dimostrare anche in Champions League che il peggio è passato. Non sarà facile perchè di fronte c’è la superpotenza Liverpool di Slot, che però ha steccato nell’ultima di Premier. Confermati Theo Hernandez e Leao, con la sfida di San Siro che andrà in onda su Sky Sport.

Milan-Liverpool, le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Pavlovic, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulisic, Leao; Morata. All.: Fonseca.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, van Dijk, Robertson; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Diaz; Diogo Jota. All. Slot.