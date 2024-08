Milan-Monza, probabili formazioni e dove vederla

Milan-Monza, prima per Fonseca e Morata a San Siro

Aspettando il campionato, torna l’appuntamento con il Trofeo Berlusconi, con Milan e Monza che ricordano il compianto presidente. Prima da titolare per Morata con il solito terzetto dello scorso campionato. Ancora esperimenti invece per Nesta, che schiera Daniel Maldini e Mota a supporto di Petagna. La sfida di San Siro andrà in onda su Canale 5.

Milan-Monza, le probabili formazioni:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata.

MONZA (3-4-2-1): Sorrentino; Izzo, Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Sensi, Kyriakopoulos; Maldini, Mota; Petagna.