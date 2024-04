Milan, nasce la stella Pulisic | In arrivo il rinnovo fino al 2028

Christian Pulisic sta convincendo tutti, milanisti e non, a suon di prestazioni e di giocate di qualità sopraffina. Il talento statunitense arrivato a Milanello la scorsa estate dal Chelsea è già a quota 13 marcature considerando tutte le competizioni, numeri a cui ha aggiunto anche 6 assist per i compagni di squadra, registrando il record personale di partecipazioni a gol nella sua carriera. Ma il suo contributo non si esaurisce a questo, il ragazzo corre, lotta e non sbaglia mai le scelte. Ecco perchè il Milan pensa già al prolungamento di contratto.

Rinnovo automatico fino al 2028 per Pulisic, il Milan vuole chiudere al più presto

Il Milan come detto è soddisfattissimo del suo impatto e lo stesso Pulisic viene descritto dal Corriere dello Sport come particolarmente coinvolto dal progetto rossonero. Tanto che il Milan secondo il quotidiano vorrebbe già esercitare l’opzione per il prolungamento automatico presente nel contratto dello statunitense, che la scorsa estate aveva firmato fino al 2027, ma la società rossonera ha in mano la possibilità di estendere unilateralmente l’accordo fino al 2028.