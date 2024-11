Milan, nel mirino Zappa del Cagliari: addio Calabria?

Il Milan chiede informazioni per Gabriele Zappa: i dettagli

La doppietta di Gabriele Zappa contro il Milan ha messo sotto i riflettori la situazione dell’esterno del Cagliari. Il difensore è in scadenza di contratto dopo quattro anni in Sardegna, ma le sue prestazioni impressionanti nelle ultime settimane potrebbero vederlo guadagnarsi il passaggio ad una squadra di medio ed alto livello per la prossima stagione.

Milan, obiettivo Zappa del Cagliari

Secondo “Tuttomercatoweb.com”, il suo agente, Giuseppe Riso, era all’Unipol Domus di Cagliari per assistere alla partita contro il “Diavolo”. Proprio qui, sembrerebbe che il Milan abbia chiesto informazioni sul calciatore, mostrandosi interessato a causa di un possibile addio di Davide Calabria. Non ci sono ancora delle vere e proprie trattative, ma le cose potrebbero maturare tra qualche mese. Il Cagliari spera di prolungare il suo contratto e di mantenerlo in rosa, ma molto dipende dall’interesse (e dalle offerte) che Zappa potrebbe sentire nei prossimi mesi.