Milan, nuovo ruolo per Reijnders | Fonseca pensa a un cambio tattico contro il Lecce

Stasera si apre la 6ª giornata di Serie A con il match di San Siro tra Milan e Lecce. Fonseca dovrebbe confermare gran parte della squadra scesa in campo dal 1′ nel derby con l’Inter con una differenza che riguarda il reparto offensivo e più nello specifico Loftus-Cheek e Reijnders.

Fonseca prova Reijnders da regista basso

L’idea del tecnico portoghese è riproporre un 4-2-3-1 con il centrocampista olandese vicino a Fofana per fargli toccare più palloni possibili e iniziare la manovra di gioco e Loftus-Cheek sulla trequarti insieme a Leao e Pulisic con Abraham a condurre l’attacco rossonero. Come confermato dallo stesso Fonseca Morata ha un fastidio muscolare e rischia di non essere neanche convocato per stasera.