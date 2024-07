Milan, offerti 15 milioni per Emerson Royal: la risposta del Tottenham

Il Milan sta cercando di fornire a Paulo Fonseca movimento e qualità sulla fascia destra, motivo per il quale il terzino del Tottenham, Emerson Royal, sia da diverse settimane sotto osservazione dei rossoneri.

Milan, primo rifiuto del Tottenham

La trattativa tra il Diavolo e gli Spurs resta in alto mare. Tuttavia, il Milan per portare il giocatore a Milano ha offerto 15 milioni di euro compresi i bonus. Il club londinese ha rifiutato, ma secondo “La Gazzetta dello Sport”, Ibrahimovic e Moncada non sarebbero preoccupati. Infatti, i rossoneri attualmente avrebbero un accordo con il calciatore brasiliano a 3 milioni a stagione fino al 2029. Proprio per questo, la dirigenza rossonera può temporeggiare per far sì che, il Tottenham allenti la presa lasciando partire il terzino.