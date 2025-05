Il mercato della Lazio sarà molto movimentato nei prossimi mesi. La dirigenza di Formello ha intenzione di consegnare una rosa arricchita e rinforzata a dovere a Marco Baroni.

Lazio, Kalimuedo nel mirino: 17 gol all’attivo nella Ligue 1 di quest’anno

Il mercato non è ancora iniziato ma sta già infiammando i biancocelesti. Lotito e Fabiani sono all’opera già per rafforzare la squadra di Baroni e renderla più competitiva in vista delle prossime stagioni, visto che si alzerà l’asticella per gli obiettivi futuri. Uno degli obiettivi della dirigenza capitolina è quello di portare nella capitale un nuovo centravanti cui profilo potrebbe essere stato individuato in Arnaud Kalimuendo, attaccante del Rennes, autore di 17 gol nel campionato di Ligue 1.

Il giocatore della squadra francese è un centravanti di 22 anni cui valore è stimato intorno ai 25 milioni di euro. Su di lui hanno puntato gli occhi anche altre squadre, tra cui l’Olympique Marsiglia. In passato anche la Juventus aveva messo gli occhi sul giocatore francese di origini congolesi. Kalimuendo era l’obiettivo bianconero prima dell’arrivo di Vlahovic.