Il futuro di Adrien Rabiot potrebbe non essere più con indosso la maglia della Juventus. Il francese, in scadenza di contratto il 30 giugno, potrebbe passare in rossonero in pochi giorni. Il Milan ha puntato il centrocampista bianconero da diverse settimane e punta al colpaccio a parametro zero.

Milan, ore decisive per Rabiot

Tre settimane fa i rossoneri hanno avuto un primo incontro con l’agente-mamma di Rabiot, Veronique. Un primo passo per sondare il terreno, non si era concluso nulla a causa dell’elevata richiesta d’ingaggio del giocatore, oltre alle commissioni abbastanza alte. Intanto la Juventus non ha fatto grandi mosse per rinnovare e trattenere il 29enne a Torino.

Oggi il Milan osserva la situazione anche perché la scadenza del contratto con la Juve si avvicina e all’orizzonte non sembra esserci il rinnovo. La richiesta di 8 milioni di euro annui di ingaggio e la proposta che è anche inferiore all’attuale ingaggio da 7 milioni. Restano distanti le parti. L’addio a parametro zero è quindi ancora possibile, con il Milan pronto a inserirsi in caso di mancato rinnovo.