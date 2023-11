Milan, previsto un incontro tra Pioli e la dirigenza

Un altro incontro con i vertici del Milan per Stefano Pioli

Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra il tecnico del Milan e la dirigenza rossonera per fare il punto su questo inizio di stagione

Dopo il beffardo pareggio contro il Lecce, per il Milan è tempo di riorganizzarsi e fare il punto della situazione di questi primi mesi di campionato e coppe.

Milan, la situazione infortuni

Come riportato da Tuttosport, Stefano Pioli e la dirigenza rossonera si incontreranno nei prossimi giorni per discutere di diversi temi tra cui i moltissimi infortuni che stanno colpendo la rosa del tecnico ex Lazio.

In particolare l’obiettivo è quello di capire le metodologie di lavoro in tema di carichi e prevenzione per avere un quadro più chiaro della situazione.