Milan, rinnovo Maignan: cosa manca per la firma?

Secondo “Tuttomercatoweb.com”, Mike Magnan sarebbe molto vicino a rinnovare il contratto con il Milan. Dopo aver chiesto uno stipendio di circa 6,5 ​​milioni più bonus, (come quello percepito da Rafael Leao), le richieste sono calate sensibilmente con l’avvicinarsi della scadenza del contratto.

Milan, sempre più vicino il rinnovo di Maignan

Il contratto del portiere francese scadrà il 30 giugno 2026 e non è chiaro come si svilupperà il mercato dei portieri tra 18 mesi. L’idea di Maignan e del suo entourage era chiedere 5,7 milioni a stagione, ma il Milan ne ha offerti circa 5. La distanza può essere ridotta attraverso premi ed eventualmente un leggero aumento della quota fissa. La speranza dei rossoneri è che si possa arrivare ad un accordo in un breve periodo di tempo.