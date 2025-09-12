Milan, rinnovo Saelemaekers: rossoneri a lavoro per blindare il belga

Il Milan non ha potuto fare a meno di Saelemaekers e, dopo due prestiti consecutivi, il belga è tornato al Diavolo per restarci. Attualmente il giocatore è diventato uno degli intoccabili di Max Allegri, mentre il club starebbe pensando anche di blindarlo e lavora al rinnovo.

Milan, rinnovo vicino per Saelemaekers

A quanto pare il Milan avrebbe avviato già i primi contatti con l’agente di Saelemaekers Spicic per il rinnovo di contratto dell’ex Roma e Bologna. I rossoneri hanno proposto un prolungamento del contratto fino al 2030 con relativo adeguamento dello stipendio che passerebbe dagli attuali 2 milioni di euro ai 3.

In estate si è avvicinata spesso la possibilità di un addio definitivo al giocatore, infatti sarebbero arrivati tentativi dal Nottingham Forrest e Newcastle con offerte importanti, anche da 25 milioni di euro. Interesse anche da parte di squadre della Serie A, come quello della Juventus. A quanto pare Saelemaekers è rimasto fedele al suo sogno: restare al Milan, pronto a ritrovare il gol con la maglia del Diavolo. Ora si lavora per il rinnovo, più che meritato da parte del calciatore belga.