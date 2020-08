Sul terzino sinistro del Wigan oltre al Milan piomba anche il West Ham

antonee Robinson a gennaio ad un passo dai rossoneri, dovette rinunciare per problemi cardiaci rinvenuti durate le visite mediche. Ora si è completamente ristabilito, e potrebbe andarsene da Wigan dopo un solo anno, ad una cifra irrisoria per via della clausola scatta a seguito della retrocessione in league one. Sul classe 97, c’è anche il West Ham con David Moyes in prima fila per assicurarsi il giovane.