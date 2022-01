Milan Roma, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Uno dei piatti forti del primo turno di ritorno del campionato è sicuramente la sfida di San Siro tra Milan e Roma con le due squadre che lottano per obiettivi diversi, ma che entrambe hanno bisogno dei 3 punti sia per continuare nella loro rincorsa, sia per dare un segnale al campionato.

Milan Roma, le probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Gabbia, Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Messias; Giroud

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Veretout, Vina; Zaniolo, Abraham

Milan Roma, i precedenti

In 86 precedenti a Milano, il Milan ha prevalso in ben 47 occasioni con 19 successi della Roma e 20 pareggi. Lo scorso anno, il risultato finale fu di 3-3 in una partita piena di colpi di scena e decisioni arbitrali che scontentarono entrambe le parti. In anni recenti, i giallorossi sono andati diverse volte a espugnare San Siro, come nella stagione 16/17 quando la banda di Spalletti passò con un netto 4-1 con i gol di Dzeko (doppietta), De Rossi ed El Shaarawi.

Milan Roma, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 18:30, sarà visibile su DAZN