Leao, arrivato al Milan per 35 milioni di euro più bonus, oggi percepisce 7 milioni di euro a stagione. Una cifra importante che i rossoneri potrebbero anche pensare di risparmiare, ma solo nel caso in cui arrivasse a Milano in estate un‘offerta pazza.

Nelle ultime stagioni il Milan ha spesso pescato nuove idee dal Chelsea. Nelle ultime ore è girano voci su un possibile scambio tra i due club, scambio che risulta essere una folle idea di mercato. Chiesto Leao, notizia riportata da Dailysport.

Milan, Madueke per Leao

Dopo Tomori, Pulisic, Loftus Cheek e Joao Felix il Milan continua a guardare in casa Chelsea. Approfittando degli ottimi rapporti con il club inglese, i rossoneri potrebbero pescare ancora dalla rosa dei Blues. A parlare dell’ultima idea di mercato tra le due compagini è Dailysports. Secondo gli inglesi i rossoneri sarebbero pronti a tutto per rivoluzionare la rosa e migliorare il proprio destino.

A quanto pare Joao Felix potrebbe far ritorno alla base, mentre Samu Chukwueze sembrerebbe ormai in uscita. Attenzione anche alla posizione di Leao che, nonostante il rinnovo, avendo parecchio mercato potrebbe dire addio al Diavolo. Il Milan avrebbe puntano gli occhi su Noni Madueke, 23enne, ala inglese si è imposto anche con Maresca che lo ha schierato in 28 occasioni nelle quali sono arrivate 8 rete (7 in Premier). Un rendimento importante che tuttavia non esclude una cessione a fine stagione, vista l’abbondanza di calciatori offensivi.

Non sarebbe facile portarlo al Milan senza una cessione importante. Qui però si apre uno spiraglio, soprattutto se il Milan decidesse di cedere Leao. Il portoghese è anche un obiettivo di mercato del Chelsea. In caso di trattativa tra il club londinese ed i rossoneri, il Chelsea per abbassare le pretese economiche del Milan per Leao potrebbe anche pensare di inserire il cartellino di Madueke nell’affare.