Milan sempre più vicino a Fofana | Il Monaco abbassa le richieste

Il Milan è vicinissimo a chiudere la trattativa per il centrocampista francese

Il Milan sta per chiudere il primo colpo a centrocampo di questo mercato estivo. L’obbiettivo da settimane è Youssuf Fofana e ora le parti sembrerebbero essere più vicine perché il Monaco ha deciso di abbassare le proprie richieste economiche per il cartellino del francese.

Milan-Fofana, trattativa a un passo

Come riferito da Tuttosport, l’ultima offerta dei rossoneri è da 12 milioni di euro più 3/4 di bonus per un complessivo di 15/16 milioni mentre il club monegasco chiede 18 milioni di parte fissa diversamente dai 25 richiesti inizialmente. La sensazione è che il Milan possa aggiungere un paio di milioni per chiudere la trattativa la prossima settimana.