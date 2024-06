Restano le piste Abraham e Lukaku per il Milan

Milan, Guirassy non sarà l’attaccante di Fonseca

Nulla da fare per Serhou Guirassy. L’attaccante franco-guineano classe 1996 dello Stoccarda, e obiettivo del Milan, resterà in Bundesliga visto che secondo quanto riportato da Sky Sports Deutschland il Borussia Dortmund pagherà l’intera clausola di 17,5 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni dell’attaccante. Il club tedesco ha anticipato la concorrenza di Chelsea, Arsenal e Milan.