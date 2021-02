Le condizioni dei rossoneri, ecco Gabbia

Gli unici indisponibili, per Pioli, ma presto rientreranno, sono Brahim Diaz e Kjaer. Anche Gabbia rivede la strada del rientro, è tornato in gruppo il giocatore che aveva subito un infortunio al ginocchio nel mese di dicembre. Adesso è pronto. A dargli il bentornato è lo stesso Milan attraverso i social.

Gabbia, convocato già contro lo Spezia

L’assenza di Matteo Gabbia, difensore 21enne dei rossoneri, si è fatta sentire. La gioia di un suo ritorno è stata omaggiata anche dalla società, tant’è che il Milan gli ha dato il bentornato sui social. Nella giornata odierna ha sostenuto il primo allenamento per intero assieme ai compagni di squadra, restando anche per la partitella. Adesso il Milan potrà contare anche sull’ex Lecco, ma sul mercato si era mosso anche per sostituire il giovane di Busto Arstizio. Infatti, nel frattempo, era arrivato Tomori dal Chelsea. Adesso aumenta la competizione nel reparto difensivo rossonero. Gabbia difficilmente rientrerà nella lista dei convocati contro il Crotone, ma sarà in quella dei giocatori che affronteranno lo Spezia, gara prevista per il 13 febbraio. Al momento Stefano Pioli può tirare un sospiro di sollievo che ha un’arma in più in difesa con Gabbia e non solo, finalmente sta per ritrovare tutta la sua rosa a disposizione. L’infermeria è quasi vuota, mancano da recuperare soltanto Kjaer e Brahim Diaz.