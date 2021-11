Milan, su Alvarez si inserisce la Juve: la contromossa del River Plate

In Argentina da un po’ di tempo a questa parte si parla soprattutto di lui, un talento capace di mettere a segno 15 reti e realizzare 6 assist nel giro di 16 partite, una duttilità tattica che gli permette di svariare per tutto il fronte d’attacco: in pratica tutte le caratteristiche per essere definito già ora un giocatore di alto livello che potrebbe diventare un crack in futuro, stiamo parlando di Julian Alvarez.

Il talento classe 2000 ha una clausola rescissoria da 20 milioni di Euro e sta catalizzando le attenzioni di diversi top club europei, l’Atletico Madrid e il Borussia Dortmund si sono informati per ultimi in ordine cronologico con la dirigenza del River Plate anche se c’è da sottolineare il fatto che la Fiorentina vorrebbe acquisirlo già gennaio per fare in modo di avere in tempi brevi il sostituto del partente di Dusan Vlahovic, il Milan è la squadra che da più tempo ha messo gli occhi sul nazionale argentino, inviando degli scout nel mese scorso in occasione della partita vinta contro il San Lorenzo grazie proprio alla sua tripletta, ovviamente le note sono state più che positive e Pioli avrebbe dato il placet ai propri dirigenti per consentirne l’acquisto ma in corsa ecco l’inserimento della Juventus, che aveva giá strizzato l’occhio al ‘pipa’ come viene soprannominato in Argentina già nel 2020, quando aveva avuto una chiacchierata con i ‘millonarios’ per l’eventuale trasferimento agli argentini di Gonzalo Higuain, poi non più avvenuta in quanto l’ex attaccante bianconero scelse l’avventura statunitense nell’Inter Miami di David Beckham.

Sì prospetta quindi una vera e propria lotta per aggiudicarsi le prestazioni del bomber sudamericano, che ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2022 (che il River vorrebbe prolungare per non rischiare di perdere il calciatore a parametro zero) e sta accendendo la sfida parallela tra rossoneri e bianconeri, anche se fuori dal campo.