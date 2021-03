Milan su Wamangituka: lotta con le inglesi per l’attaccante dello Stoccarda

Milan su Wamangituka

Silas Wamangituka, attaccante dello Stoccarda, è un giocatore di origini congolesi, classe 1999, Paolo Maldini cercherà di portare a Milanello durante la prossima finestra di mercato. Il congolese, ex Paris FC, potrebbe essere il profilo giusto per la formazione di Stefano Pioli.

Wamangituka, tanti club sull’attaccante

L’attaccante congolese dello Stoccarda è un obiettivo del Milan, ma i rossoneri si ritroveranno a lottare con numerosi altri club che hanno interesse per il giocatore che grazie ai suoi 13 gol in 24 partite, ha aumentato le richieste di mercato. Wamangituka, dotato di una grande agilità, nonostante l’importante fisico, può giocare anche da punta centrale. La squadra tedesca lo ha portato via dal Paris FC, squadra della seconda divisione francese, per una modica cifra di 8 milioni, ma oggi il suo valore è triplicato. L’occhio di Paolo Maldini è arrivato sul giovane congolese e proverà l’aggancio per portarlo a Milano, ma dovrà lottare duramente con altre big: Bayern Monaco prima, poi c’è il Borussia Dortmund. Sul versante inglese ci sono Everton e Fulham, in Italia la Fiorentina.