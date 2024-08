Milan, Terracciano verso il Como | Non rientra nei piani di Fonseca

Il terzino può andare a giocare in prestito ma resta in Serie A

Per il Milan è arrivato il momento di pensare alle uscite. Filippo Terracciano è stato acquistato lo scorso gennaio dal Verona per circa 5 milioni di euro ma la sua avventura in rossonero non è mai decollata.

Il Milan valuta il prestito del suo esterno

Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, sul classe 2003 c’è l’interesse del Como che vorrebbe provare a prenderlo in prestito e il Milan sta valutando questa formula visto che Fonseca gli ha preferito addirittura Saelemaekers nel ruolo di terzino contro il Torino e non sembra intenzionato a concedergli tanto spazio.