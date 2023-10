Aspettando la ripresa del campionato, con il Milan che sarà impegnato contro la Juve in una sfida delicata tra calcioscommesse e squalificati, la società rossonera tramite i suoi profili social ha aperto la vendita dei biglietti per la sfida di San Siro contro l’Udinese, fissata per il 4 novembre dove i rossoneri vogliono fare filotto visto che in mezzo ci sarà anche la sfida di Champions contro il Psg.