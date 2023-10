Le vittorie contro Frosinone e Cagliari hanno contribuito al miglioramento dell’umore in casa Roma, con José Mourinho che si gode il suo nuovo bomber Romelu Lukaku, autore di 5 reti in 6 partite in questa nuova Serie A. Il lato negativo della medaglia però, riflette l’infortunio di Paulo Dybala, sostituito al 40′ per uno stiramento.

Roma, Dybala spera di tornare per l’Inter

Gli esami strumentali effettuati a Villa Stuart da Dybala hanno evidenziato uno stiramento al collaterale del ginocchio sinistro, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Una diagnosi che esclude dunque questioni riguardanti i legamenti, il crociato e il menisco. L’argentino, oltre che il viaggio con la propria nazionale, salterà Monza e Slavia Praga, con la speranza di tornare per il big match contro l’Inter, in programma il 29 ottobre.