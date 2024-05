Roma, ecco quanto incasserebbe in caso di accesso alla Champions League

La Roma ha ancora una speranza per entrare nella prossima Champions League. Grazie alla vittoria dell’Atalanta in Europa League, i giallorossi hanno la possibilità di partecipare alla massima competizione europea se i bergamaschi dovessero chiudere il campionato al quinto posto. Questo significa che tutto non dipende più dalla squadra di De Rossi, ma solamente ciò che faranno anche le concorrenti in classifica più avanti all’Atalanta che sono Bologna e Juventus.

Roma, 55 milioni in caso di qualificazione alla Champions League

Per le casse della Roma arrivare in Champions potrebbe significare tantissimo. Secondo Leggo che proietta una stima degli incassi dei giallorossi in caso di partecipazione alla competizione, sarebbero 18,8 milioni immediatamente per l’accesso. Successivamente in caso di permanenza più a lungo possibile nella coppa, con gli introiti dell’incasso dei biglietti dello stadio, e gli sponsor la Roma raggiungerebbe secondo una stima circa 55 milioni, più di tutte le italiane come rivela la Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il parametro del market pool-ranking storico che valuta gli ultimi 10 anni nelle competizioni Uefa. I giallorossi che nelle ultime stagioni hanno avuto grandi risultati, questo aspetto gioca decisamente a loro favore. Questo potrebbe essere decisivo per poter affrontare un mercato decisamente diverso, con la speranza di trattenere Lukaku e rinforzare la rosa.