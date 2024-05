Roma, si lavora al rinnovo di Svilar | A gennaio voleva partire

È appena iniziata l’era di Florent Ghisolfi, da ieri ufficialmente nuovo Responsabile dell’Area Tecnica della Roma. Una delle prime questioni di cui si dovrà occupare è il rinnovo di Mile Svilar. Il Corriere della Sera riporta che il suo contratto verrà esteso fino al 2028, con uno stipendio di 2 milioni annui, il doppio di quanto percepisce adesso. Entrambe le parti vogliono continuare insieme, viste le prestazioni del portiere e l’ottimo rapporto con De Rossi. Proprio quest’ultimo lo ha promosso titolare al posto di Rui Patricio, mentre con Mourinho il belga naturalizzato serbo giocava le partite meno importanti di Coppa Italia ed Europa League.

Svilar a gennaio voleva andare via dalla Roma

Sempre secondo il Corriere dopo la sua esclusione dal derby di Coppa Italia perso dalla Roma con la Lazio Svilar aveva deciso di andare via a fine stagione, si sentiva pronto a giocare titolare ma pensava che non avrebbe mai trovato spazio. Invece dopo il cambio in panchina è esploso e si è meritato ampiamente il ruolo di primo portiere, attirando anche le attenzioni di molti club europei. Ma per il momento tutto sembra portare al prosieguo della storia di Svilar con la maglia giallorossa.