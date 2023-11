Modena-Sampdoria, probabili formazioni e dove vederla

Sampdoria di Andrea Pirlo ospite del Modena allo stadio Braglia questo pomeriggio alle 16.15. Blucerchiati in cerchia di continuità. Dopo un terribile avvio di stagione, la formazione guidata dal tecnico bresciano ha ottenuto sei punti nelle ultime tre gare, superando il Palermo nell’uscita di sabato scorso. Dall’altra parte, però, c’è il Modena, quarto, a 22 punti, alla terza vittoria consecutiva. L’ultimo precedente al Braglia, risalente alla Serie B della stagione 2011/2012, è terminata 0-2 per i blucerchiati con reti di Eder e Pozzi. L’incontro sarà visibile in diretta tv su Sky; in streaming su DAZN, Now TV e Sky Go.

Le probabili formazioni:

MODENA (4-3-2-1): Seculin; Oukhadda, Riccio, Zaro, Ponsi; Magnino, Palumbo, Guiebre; Bohzanaj, Tremolada; Manconi. All. Bianco.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Askildsen; Borini, Esposito. All. Pirlo.