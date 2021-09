Conferenza di presentazione di RCL Meccanica, Interdamo e di Maarten Van Garderen stamattina al PalaPanini

La sala stampa del PalaPanini ha accolto stamattina la conferenza stampa di presentazione di RCL Meccanica ed Interdamo e contemporaneamente la presentazione del nuovo arrivo in gialloblù Maarten Van Garderen.

Erano presenti il Dg di Modena Volley Andrea Sartoretti, il titolare di RCL Meccanica Wilmer Gavioli e Fabio Barbieri, Responsabile commerciale di Interdamo.



Andrea Sartoretti parla del cammino intrapreso dalla società: “Veniamo da una stagione portata a termine a denti stretti. Siamo riusciti a conquistare comunque una qualificazione a una Coppa Europea alla quale siamo orgogliosi di partecipare con la squadra che abbiamo costruito.”

“Siamo felici di poter proseguire un percorso accanto a degli sponsor come RCL e Interdamo, che non hanno mai smesso di credere in noi, neanche nei momenti di maggiore difficoltà e per il ritorno di Maarten: sono convinto che all’interno del nostro gruppo potrà ritagliarsi tanti spazi per giocare e crescere e ci darà grandi soddisfazioni” conclude Sartoretti.



Queste le parole di Wilmer Gavioli, che esprime soddisfazione nell’essere al fianco della società: “L’anno scorso abbiamo contribuito ad aiutare Modena Volley in un momento difficile, e per noi è stato molto importante. Quest’anno avevamo deciso di dare il nostro contributo con largo anticipo, forse già a febbraio, perché noi come famiglia siamo tifosi prima ancora che sponsor. L’idea di associare il nostro brand ad alcuni dei giocatori più forti del mondo tra cui Ngapeth e Bruno è una soddisfazione impagabile, non ha prezzo”.



Infine Fabio Barbieri si dice emozionato nel tornare a respirare l’aria del PalaPanini: “Per noi come azienda è una grossa soddisfazione rinnovare la nostra partnership ed avere ancora il nostro logo sulla maglia da gioco. Essere jersey sponsor è una esperienza unica, e ancora più gioia mi dà esserlo insieme al mio amico Wilmer, che conosco praticamente dall’asilo”.





Le parole di Maarten Van Garderen

“Sono felicissimo di essere ritornato, dopo il 2018 ognuno di noi aveva preso la propria strada, anche io ho fatto le mie esperienze, ma quando si è presentata la possibilità di ritornare, con la squadra competitiva che è stata costruita, mi è tornata subito la voglia di essere a Modena.”

In merito al ritorno al PalaPanini: “E’ un’emozione importante, lavorare qui è fantastico. La squadra che mi ha accolto non sarà la stessa che completerà il roster per la stagione, ci sono anche tanti giovani, ma ognuno di noi ha davvero voglia di lavorare e dare il massimo in palestra.

Le aspettative di Van Garderen sul campionato: “Siamo sicuramente una quadra di altissimo livello, ma Perugia e Lube sono sempre delle corazzate. Vogliamo vincere e l’obiettivo rimane quello, sulla nostra strada incontreremo tante squadre fortissime, ma noi dovremo essere focalizzati sul nostro lavoro e sul nostro gioco. Sono sicuro che con l’aiuto del nostro straordinario staff tecnico saremo in grado di affrontare al massimo tutte le sfide”.







La conferenza stampa completa