Como – Inter, le probabili formazioni e dove vederla

Como – Inter è l’ultima possibilità per i nerazzurri di concludere questa Serie A in bellezza: i milanesi, infatti, sono chiamati a vincere sul Lago e devono sperare in un passo falso del Napoli per poter sollevare al cielo il secondo scudetto consecutivo. I lariani, ormai sicuri del decimo posto in campionato, non avranno Goldaniga a disposizione per squalifica e al suo posto ci sarà Van Der Brempt; l’unico dubbio di formazione resta in attacco, dove Douvikas si gioca il posto da titolare con Cutrone. Inzaghi (squalificato, verrà sostituito dal vice Farris) deve sciogliere qualche riserva sulla formazione titolare; Bisseck è in ballottaggio con Pavard in difesa, mentre Zielinski spera di farcela almeno per la panchina. In avanti, si monitorano le condizioni di Lautaro Martinez: è sempre più probabile che, accanto a Thuram, venga schierato Taremi dal 1′ minuto. La partita, in programma per venerdì 23 maggio alle 20:45, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Como – Inter, le probabili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Van Der Brempt, Kempf, Moreno; Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Da Cunha; Douvikas. All. Fabregas.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Taremi. All. Inzaghi.