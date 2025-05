L’Inter sta per chiudere un grande colpo di mercato per la prossima stagione. Luis Henrique è sempre più vicino, la società nerazzurra lavora da mesi con il Marsiglia. Le due parti trattano da tempo per trovare l’accordo giusto, ma la fumata bianca non sembra lontana. L’esterno potrebbe arrivare già per il Mondiale per club.

Inter, offerti 22 milioni di euro, il Marsiglia ne chiede 25

L’affare non è ancora chiuso, mancano ancora i dettagli e l’accordo che definirà il passaggio definitivo dell’attaccante all’Inter. A quanto pare, però, si è molto avanti, a buon punto: l’esterno brasiliano dell’Olympique Marsiglia è vicino, l giocatore verrà ceduto prima del Mondiale per club, in modo da aiutare la formazione di Simone Inzaghi già nell’importantissima competizione che si terrà negli Stati Uniti.

L’offerta che l’Inter ha messo sul tavolo dei transalpini è di 22 milioni, bonus compresi, mentre la richiesta dei francesi è scesa dai 30 milioni iniziali ai 25 attuali. Non è ancora finita, c’è ancora da lavorare, sono da definire formula e modalità di pagamento dell’affare, ma il punto di incontro tra i due club non è lontano, sono appena pochi milioni di euro. Nonostante l’affare sia vicino e ci sia grande ottimismo, nulla avverrà prima del 31 maggio, ovvero prima della finale di Champions contro il Paris Saint-Germain. Appena dopo la finale di Monaco, sarà necessaria un’accelerata, anche perché i nerazzurri non sono gli unici interessati, potrebbe arrivare qualche altra offerta dei diretti avversari. L’interesse del Bayern Monaco potrebbe tornare.