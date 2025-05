Napoli – Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla

Il Napoli si gioca il tutto per tutto al Maradona: nella trentottesima giornata di Serie A, i partenopei ospiteranno il Cagliari. Vincendo questa gara, la squadra di Conte si aggiudicherebbe il terzo scudetto della sua storia. Negli azzurri si studiano giorno per giorno le condizioni di Buongiorno e Lobotka, nonostante ci sia scetticismo sulle loro possibili convocazioni; Olivera e Gilmour, quindi, si preparano a sostituirli nuovamente, mentre il tecnico salentino spera di recuperare almeno Juan Jesus. Nei rossoblù mancheranno Luvumbo Zito e Gaetano, entrambi fermati da problemi fisici; Viola dovrebbe sostituire il giocatore angolano. La gara, in programma venerdì 23 maggio alle 20:45, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Napoli – Cagliari, le probabili formazioni

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Lukaku, Raspadori. All. Conte

CAGLIARI (3-4-2-1): Caprile; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Augello; Deiola, Viola; Piccoli. All. Nicola