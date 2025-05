Fantacalcio – Top e Flop della penultima giornata: Pedro il migliore

Alla vigilia del venerdì che con molta probabilità assegnerà lo scudetto, vediamo come si sono comportati i protagonisti del campionato nel penultimo turno.

PORTIERI – Porta imbattuta ed ottima prestazione per Suzuki che con il suo 7 in pagella risulta il miglior portiere della penultima giornata del campionato; alle sue spalle, sempre senza subire reti, si piazza il dirimpettaio Meret con un bel 6,5. Stesso voto di partenza anche per Vasquez, Butez e Svilar che però incassando una rete vedono il loro fantavoto scendere a 5,5. Due gol al passivo e quindi 4,5 di fantamedia per Sommer e Okoye mentre il povero Radu ne becca tre, senza colpe particolari, e chiude a 3,5. Maglia nera assoluta per il monzese Pizzignacco che già non brilla (voto 5), incassa tre reti e addirittura si vede assegnare un autogol per un rimpallo molto sfortunato; per lui la votazione finale per il Fantacalcio è addirittura 0. Male anche il rossonero Maignan con 2,5 (5,5 e tre palloni in fondo al sacco), Skorupski e Leali (6 meno 3 di malus).

DIFENSORI – Sono tre i difensori da 10 in pagella: Mina, Viti e Dumfries che meritano 7 arrotondato grazie ad una rete a testa realizzata. Altri tre si fermano a 9,5 e sono Bisseck (6,5 + gol), Mancini e Parisi che in realtà partono da 7 ma oltre alla rete che porta il bonus rimediano anche un malus per il cartellino giallo. Coppia felsinea in fondo alla graduatoria settimanale: Miranda e Casale vanno entrambi ampiamente sotto la sufficienza (4,5) ma la maglia nera spetta allo spagnolo che macchiandosi di un’espulsione finisce con un 3,5 per il fanta. Leggermente meglio l’udinese Kristensen che dal 5 passa al 4,5 per un cartellino giallo.

CENTROCAMPISTI – Orsolini con una rete ed un assist, benché partito dalla panchina, è il top di giornata tra i centrocampisti con il suo 11,5 totale (7,5 + bonus). Ben quattro lo seguono a quota 10 (7 in pagella + gol) e sono: Sulemana (alla seconda rete consecutiva), Ramadani, Paredes e Lazovic. Sono ben sette i centrocampisti che non vanno oltre il 5: Henderson, Akpa Akpro, Zeroli, Zarraga, Busio, Zerbin e Perez; a questi si aggiungono Lovric e Perrone che sul campo meritano 5,5 ma rimediano anche un malus giallo.

ATTACCANTI – Il sempreverde Pedro lascia ancora una volta il segno da subentrato e con la sua doppietta, che potrebbe costare lo scudetto all’Inter, aggiunta all’8 in pagella, è il Top assoluto della giornata con un inarrivabile 14! Mezzo punto in meno per Pinamonti, anche lui protagonista con due realizzazioni. Si fermano a quota 10 (7+ bonus gol) Dallinga, Retegui, Piccoli, Colombo, Kean, Vlahovic e Gonzalez. Il “bomber” del Milan Gimenez si fa espellere intorno al 20’ della gara dell’Olimpico dando il via libera alla vittoria della Roma; per lui un 4 secco in pagella tramutato in 3 dal rosso e maglia nera di giornata. Bocciatura semplice (5) per Arnautovic e Isaksen, colpevoli di fallire reti più facili da segnare che da sbagliare…