Il futuro di Paulo Dybala ha molte incertezze, potrebbe non essere a Roma. Il giocatore argentino, al momento lontano dai campi per un brutto infortunio, è ancora da decidere. La Joya potrà tornare disponibile nel prossimo ritiro, nel frattempo è scattato il rinnovo automatico fino al 2026.

Roma, rinnovo Dybala in bilico

La prossima stagione, però, potrebbe essere l’ultima nella Capitale per l’ex Juve. Al momento non ci sarebbe ancora stato nessun contatto tra l’agente dell’argentino e il club giallorosso per prolungare il contratto fino al 2027 spalmando, eventualmente, anche l’ingaggio. Sarà uno dei temi di questa estate che verrà, per ora Dybala è concentrato esclusivamente sul recupero della piena forma.

Nelle ultime settimane è sempre stato in panchina al fianco della sua squadra durante le partite, ancora in corsa per la Champions, la voglia di restare in giallorosso non manca, così come per la Roma di trattenerlo in capitale, tutto dipende anche dalle intenzioni del giocatore e dalle richieste del suo entourage. Le due parti dovranno trovare un accorto giusto per continuare insieme. Al momento, le cifre, sono solo ipotizzabili: 8 milioni di euro più bonus il possibile ingaggio della Joya alla Juventus nel nuovo contratto. Il punto di domanda principale che si pone il giocatore è il suo ruolo futuro a Torino: vuole capire il progetto intorno a lui e giocare tanto, mettendosi alle spalle gli infortuni degli ultimi anni.