Mondiale per Club, le formazioni di Chelsea-Palmeiras

Chelsea-Palmeiras, le formazioni e dove vederla in tv

PROBABILI FORMAZIONI

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Alonso; Ziyech, Lukaku, Havertz. All. Tuchel

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Marcos Rocha, Luan, G. Gomez, Piquerez; Danilo, Zé Rafael; Scarpa, Raphael Veiga, Dudu; Rony. All. Abel Ferreira

DOVE VEDERE CHELSEA-PALMEIRAS IN TV

Chelsea-Palmeiras non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna emittente italiana ha infatti acquistato i diritti del Mondiale per Club 2021 e, dunque, neppure la sfida finale tra gli inglesi e i brasiliani sarà visibile.

CHELSEA-PALMEIRAS IN DIRETTA STREAMING

Chelsea-Palmeiras sarà invece visibile sul canale YouTube della FIFA, che trasmetterà la partita in diretta streaming.