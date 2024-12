Mondiale per Club, le quattro fasce per il sorteggio di Miami | La posizione di Juve e Inter

Svelate le fasce del sorteggio del nuovo Mondiale per club. Juve e Inter in seconda fascia

Ormai ci siamo. Giovedì 5 dicembre 2024 verrà effettuato il sorteggio del nuovo Mondiale per Club a Miami alle ore 13 (19 italiane). Si tratta di un format che prevede 8 gironi da 4 squadre ciascuno (stile vecchia Champions): le prime due di ogni raggruppamento si qualificheranno agli ottavi mentre le terze e le quarte verranno eliminate. Per quanto riguarda l’Italia, le rappresentanti saranno l’Inter di Simone Inzaghi e la Juventus di Thiago Motta. Entrambe sono state inserite in seconda fascia.

Mondiale per Club, le quattro fasce del sorteggio

FASCIA 1: Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester City, PSG, Flamengo, Palmeiras, River Plate, Fluminense

FASCIA 2: Chelsea, Borussia Dortmund, Inter, Porto, Atletico Madrid, Benfica, Juventus, Salisburgo

FASCIA 3: Al-Hilal, Ulsan HD, Al Ahly, Monterrey, León, Wydad Casablanca, Boca Juniors, Botafogo