Montpellier-PSG, le ultimissime sulle formazioni

PSG in campo questa sera, alle 20.45, contro il Montpellier. La formazione parigina in campo con il 4-3-3. Difesa con Hernandez e Beraldo al centro, supportati da Hakimi e Mendes. In mezzo al campo Zaire-Emery, Ugarte e Lee. In avanti Dembelé e Barcola ai lati di Mbappé.

Montpellier-PSG, le probabili formazioni:

MONTPELLIER (4-2-3-1): Lecomte; Tchato, Omeragic, Kouyate, Sylla; Leroy, Ferri; Nordin, Savanier, Adams; Khazri. All. Zakarian.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Hernandez, Beraldo, Mendes; Zaire-Emery, Ugarte, Lee; Dembelé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique.