Monza – Milan, le scelte di Nesta e Maldini: le formazioni

Leão ancora fuori. Terracciano titolare. Panchina per Emerson Royal.

Fonseca potrebbe rimandare in panchina Rafael Leão per la terza volta di fila in occasione di Monza – Milan. Verso la conferma sia Okafor che Chukwueze, con Pulisic sulla trequarti campo. Fuori Loftus-Cheek e Tomori. Una nuova soluzione potrebbe essere Terracciano a destra con Theo Hernandez di rientro sulla sinistra. Nesta riaffronta il proprio passato. Djuric torna al centro dell’attacco brianzolo.

Monza-Milan, le probabili formazioni:

MONZA (3-4-2-1): Turati; Izzo, Marì, Carboni; Birindelli, Pessina, Bondo, Kyriakopoulos; Caprari, Mota; Djuric. All. Nesta.

MILAN (4-2-3-1, probabile formazione): Maignan; Terracciano, Thiaw, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata. All. Fonseca.