Monza-Milan, le ufficiali: Pioli rivoluziona l’attacco. Palladino lascia fuori Colombo

Le probabili formazioni di Monza-Milan in vista dell'impegno serale

Le probabili formazioni di Monza-Milan, partita che chiude la 25esima giornata. Le due squadre lottano per obbiettivi opposti: il Milan ha l’occasione di prendersi il secondo posto e confermare una serie di risultati positivi. Il Monza, dalla sua parte, cerca di ottenere punti per allontanarsi il più possibili dalle zone basse della classifica e consolidare la salvezza per il secondo anno di fila.

Le probabili formazioni di Milan-Monza:

MONZA (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marí, A. Carboni; Birindelli, Gagliardini, Pessina, V. Carboni; Colpani; Djuric, Dany Mota. All. Palladino. A disp.: Sorrentino, Gori, Donati, Caldirola, Pedro Pereira, Bettella, D’Ambrosio, Kyriakopoulos, Machin, Akpa Akpro, Bondo, Maldini, Colombo, Zerbin.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Gabbia, Theo; Bennacer, Adli; Chukwueze, Loftus-Cheek, Okafor; Jovic. All. Pioli. A disp.: Sportiello, Mirante, Nava, Simic, Kjaer, Jimenez, Bartesaghi, Terracciano, Reijnders, Musah, Pulisic, Leao, Giroud.