Monza – Parma, le ultimissime sulle formazioni

Necessità di vincere, il Monza per riaccendere la speranza salvezza, ormai al lumicino, e il Parma per provare a risalire la china, approfittando per passo falso del Lecce sul campo del Genoa. Possibile nuova titolarità per Keita nel Monza. Tridente per il Parma con Man e Almqvist ai lati di Bonny.

Monza – Parma, le probabili formazioni:

MONZA (3-5-2): Turati; Pereira, Izzo, D’Ambrosio; Birindelli, Zeroli, Bianco, Castrovilli, Kyriakopoulos; Keita, Mota. All. Nesta.

PARMA (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Balogh, Valeri; Bernabé, Keita, Hernani; Man, Bonny, Almqvist. All. Chivu.