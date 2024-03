Monza-Roma, poker dei giallorossi all’U-Power Stadium (1-4) | Champions a -1

Quella di Monza-Roma doveva essere la gara della verità per i giallorossi che vincono ancora una volta e danno l’ennesima prova di forza contro le dirette avversarie per la Champions. La squadra di Palladino spaventa subito i giallorossi al 16′ con Djuric che colpisce il palo anche se da la squadra interpreta in modo perfetto la gara. La squadra giallorossa si vede annullare un gol dal Var per un fuorigioco millimetrico di Cristante anche a sbloccare la gara ci pensa ancora una volta capitan Pellegrini al 38′ che scarica un tiro perfetto che batte Di Gregorio. Il raddoppio dei giallorossi arriva 3′ minuti più tardi con Dybala che serve perfettamente Lukaku, con il belga che deve solamente spingerla in porta. Termina così il primo tempo con la squadra di De Rossi sul doppio vantaggio.

Monza-Roma, giallorossi ancora vittoriosi in trasferta

Niente è concluso però perchè l’allenatore della Roma vuole evitare rischi pericolosi e a togliere le castagne dal fuoco a De Rossi è ancora una volta Paulo Dybala con una prodezza balistica su calcio di punizione. Ed è 3-0 Roma. Nel finale c’è gloria anche però per Paredes con la Roma che dilaga grazie al rigore trasformato da Paredes dopo un fallo su Huijsen. Per la squadra di Palladino arriva il gol della bandiera con Andrea Carboni con un sinistro che non lascia scampo a Svilar. Termina così la sfida dell’U-Power Stadium con la Roma che si porta -1 dal Bologna, che domani affronterà l’Atalanta.

Monza-Roma, risultato e tabellino:

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Caldirola (dal 40′ st Donati), Mari, A. Carboni; Gagliardini (dal 22′ st V. Carboni), Bondo; Pessina, Colpani (dal 1′ st Kyriakopoulos), Mota (dal 21′ st Maldini); Djuric (dal 40′ st Akpa Akpro). A disposizione: Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, Colombo, Pereira, Bettella, Zerbin, V. Carboni, Maldini, Kyriakopoulos, Popovic, Ciurria. Allenatore: Raffaele Palladino.

ROMA (4-3-3): Svilar; Kristensen (dall 27′ pt Celik), Mancini (dal 31′ st Huijsen), Ndicka, Angelino (dal 14′ st Smalling); Cristante, Paredes, Pellegrini Lo. (dal 14′ st Bove); Dybala (dal 31′ st Baldanzi), Lukaku, El Shaarawy. A disposizione: Rui Patricio, Boer, Llorente, Huijsen, Smalling, Celik, Spinazzola, Azmoun, Zalewski, Renato Sanches, Aouar, Bove, Baldanzi. Allenatore: Daniele De Rossi.

Reti: al 38′ pt Pellegrini, al 42′ pt Lukaku, al 18′ st Dybala, al 37′ st Paredes (rigore), al 42′ st Andrea Carboni

Ammonizioni: Kristensen, Angelino, Svilar, Bondo, Cristante

Recupero: 6′ pt, 4′ st

NOTA: Bondo causa un rigore