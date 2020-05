Inter, parla Moratti: “Sono molto dispiaciuto dalle parole di Chiellini”

Inter, Moratti interviene alla Domenica Sportiva di Rai 2

Ieri sera l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Domenica Sportiva su Rai2. Moratti ha parlato di Icardi e Lautaro Martinez: sul primo ha detto che ormai non farà più parte del progetto Inter e che deciderà il Psg se riscattarlo e tenerlo o di inserirlo in qualche trattativa. Moratti spera che Lautaro resti a Milano perché ancora non si sono viste tutte le sue potenzialità e che con Lukaku forma una coppia da sogno. L’ex presidente ha detto che l’Inter ha una buona squadra e che se Sensi e Barella danno continuità ci sono possibilità di avvicinarsi, maggiormente, alla Juve.

Moratti bacchetta Chiellini

Su Eriksen ha detto che è un buon centrocampista ma non ha dato ancora il meglio in maglia nerazzurra. Moratti è ritornato agli anni del Triplete dichiarando che tutti credevano alla vittoria finale della Champions e nessuno ha mai mollato. Non ha voglia di ritornare nel mondo del calcio perché l’Inter è in buone mani con Suning. Su Chiellini ha detto che é un bravo ragazzo ma meglio evitare certe dichiarazioni sia sull’odio per l’Inter che su Balotelli e Felipe Melo.