Moratti: “Lukaku, che scemenza trattare con Inter e Juve. Inzaghi, contro la Fiorentina sarà dura”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Firenze, Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato dei nerazzurri e di Lukaku, passato a Roma in questo ultimi giorni di mercato.

Moratti: “Lukaku, Roma è una società importante”

Su Lukaku: “Per me Lukaku ha fatto una grossa scemenza a trattare con l’Inter e la Juventus, almeno guardando da fuori – ha commentato l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti -. Però poi è finito in una società importante come la Roma”.

Sul mercato: “Ha fatto un bel mercato – ha commentato l’ex numero uno -, ha preso un centravanti importante che era quello che mancava. Il valore aggiunto però per me è Italiano, un allenatore che mi piace molto per qualità e carattere”.

Su Inter-Fiorentina: “Ho sempre la sensazione che Italiano possa farci brutti scherzi, le gare contro la Fiorentina sono sempre difficili. Poi queste sono gare particolari, ricordo che quando ero io presidente se vincevi contro la viola la stagione andava bene, al contrario andava male”.

Sulla Champions: “Penso che i nerazzurri si siano rinforzati soprattutto in mezzo al campo dove ha preso tanti giocatori bravi. Poi l’ho vista giocare e mi è sembrato che pratichi un bellissimo calcio quest’anno”.