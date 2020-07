Quartararo vince la prima gara della stagione di MotoGP

E’ Fabio Quartararo a salire sul gradino alto del podio, il pilota francese corona cosi il weekend perfetto, pole e vittoria in gara, la prima per lui in MotoGP. Brutto errore in avvio per il campionissimo Marc Marquez, Quartararo ha avuto la meglio sui più quotati Vinales e Dovizioso. Ritirato Valentino Rossi, quinto e settimo Franco Morbidelli e Pecco Bagnaia.