Mourinho in conferenza stampa: “Non avere Dybala e Pellegrini cambia tutto. Su Papu Gomez..”

Intervenuto in conferenza stampa, Mourinho ha parlato nel post gara della vittoria contro il Monza. Queste le parole del tecnico.

La Roma non ha giocato bene. Però questa Roma dimostra di avere sempre sangue nelle vene. può fare la differenza in campionato ?

“Siamo molto più bravi del Monza. Non avere Dybala e pellegrini insieme e un problema per noi. Non averli cambia tutto per noi. O giochiamo con un attaccante puro oppure con un attaccante di meno. Abbiamo giocato solo 20 minuti con un uomo in più, tra falli e palle fuori”.

La Roma ha fatto 7 dopo il 70 minuto. È un caso ?…Cosa ne pensa della situazione del Papu Gomez ?

“Con Azmoun ed Elsha abbiamo aperto più spazi. Con Romelu più avanti a tenere il pallone. Papu Gomez non mi ricordo che ha giocato la finale di Europa League. Ha giocato contro la Juventus in semifinale era già positivo. Io ho solo un po’ di tosse”

La squadra si appoggia troppo a Lukaku ?

Loro sono stati bravi in undici ma hanno interpretato bene anche in dieci. Hanno fatto tutto bene. Lukaku è molto forte nel reparto offensivo in assenza di Dybala e pellegrini lui è il giocatore principale”.