Napoli-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

La bella vittoria contro il Milan non basta a Conte per invocare i sogni Scudetto dei tifosi del Napoli, che sperano in un’altra impresa dopo quella di Spalletti. Non sarà facile però perchè al Maradona arriva l’Atalanta di Gasperini, che lotta per la Champions e per un’altra stagione da favola.

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. Allenatore: Antonio Conte.

Indisponibili: Lobotka

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; Retegui, Lookman. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Indisponibili: Scamacca, Scalvini