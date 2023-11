L’ex calciatore del Napoli Salvatore Bagni si è espresso tramite i quotidiani della rivista Il Mattino sul momento che sta vivendo la formazione partenopea, sulla partita di Champions pareggiata con l’Union Berlino e sul presidente De Laurentis.

Napoli, le parole di Bagni

Di seguito le parole di Bagni sul match di Champions League.

“Troppi alti e bassi e poi qualche amnesia. Quando concedi 50 metri all’avversario tu giochi solo in 40 metri c’è qualcosa che non va bene. Giochi benissimo un tempo e l’altro lo regali. Prendi gol in contropiede contro una squadra che ci avrebbe impiegato mesi a segnarne uno. E ora si complica tutto il discorso qualificazione: non dovevamo arrivare all’ultima giornata per staccare il pass per gli ottavi. Tanto più che il girone non mi sembra affatto di ferro”.

L’ex Inter e Carpi ha poi continuato esprimendosi su De Laurentis:

“Non so cosa possa aggiungere alla squadra, visto che nonostante la sua presenza il rendimento è stato sempre altalenante. Io ero abituato con Ferlaino che veniva al campo di allenamento solo il sabato prima delle gare. Ci salutava, faceva una chiacchiera veloce e ci prometteva il premio. Per noi era sufficiente quello. De Laurentiis lì al campo è come un tutor. Non fa bene all’allenatore. I tutor li hanno le persone che sono in difficoltà. Garcia sa cosa ha in mente e cosa deve dare”.